Ibaneis assina ordem de serviço para construção de delegacia em Sobradinho II

Projeto de construção de uma delegacia ampla e moderna está andamento. Governo investirá R$ 9,2 milhões na construção da 35ª DP

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou nesta sexta (29) a Ordem de Serviço para a construção da 35ª Delegacia de Polícia (DP) em Sobradinho II. O projeto prevê uma delegacia moderna e ampla que funcionará ao lado da Unidade de Pronto Atendimento da cidade (UPA), na rodovia DF-420.

O Governo do Distrito Federal investirá R$ 9,2 milhões na obra. A delegacia é aguardada pela população. A nova estrutura substituirá a atual, que funciona em um prédio alugado e sem infraestrutura adequada para o atendimento dos moradores. A previsão é de que a obra seja concluída no início de 2023.

Iniciada obra na delegacia de Sobradinho II. Foto: Lúcio Bernardo Jr / Agência Brasília

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a nova DP contará com acessos diferenciados para o público e para os presos, garantindo mais proteção e melhor condição de trabalho aos policiais.

Outra novidade da delegacia é uma sala especializada para acolhimento de vítima de violência sexual. Além desse espaço, haverá um banheiro individualizado para atendimentos dessa modalidade.