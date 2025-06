Ibaneis apresenta projeto do Museu da Bíblia no Eixo Monumental

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, apresentou nesta terça-feira (17) o projeto arquitetônico do Museu da Bíblia, que será construído no Eixo Monumental. Durante reunião na Residência Oficial de Águas Claras, ele anunciou que o edital de licitação para as obras será lançado em breve. O investimento total previsto é de R$ 74 milhões — R$ 60 milhões para o edifício principal e R$ 14 milhões para anfiteatro e paisagismo.

Inspirado no museu de mesmo nome em Washington (EUA), o projeto ocupará área de 15 mil m² entre o Cruzeiro e o Setor Militar Urbano. A construção será conduzida em duas etapas, sob responsabilidade da Secretaria de Obras. A proposta é unir religião, cultura e turismo, integrando o novo espaço ao circuito que inclui o Memorial JK e a Torre de TV.

Ao lado do Museu da Bíblia será erguido o Museu da Democracia, também anunciado por Ibaneis. Segundo ele, os dois monumentos representarão valores fundamentais da sociedade. “Bíblia e Democracia vão estar unidos”, declarou.

O projeto vencedor, de um escritório mineiro, foi escolhido em concurso promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa em 2021. A estrutura contará com quatro andares, dois estacionamentos, auditório, salas expositivas e elementos inspirados na simbologia bíblica. Um anfiteatro para 3 mil pessoas também será construído para grandes celebrações.

A proposta contou com apoio da Sociedade Bíblica do Brasil. O reverendo Erni Seifert celebrou a iniciativa: “Esse museu tem uma missão a cumprir: lembrar quem é o ser humano e quem é Deus”.