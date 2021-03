Ibaneis anuncia construção de mais um hospital no DF

O governador do DF informou que pediu para a Novacap começar os procedimentos para a construção de mais 3 hospitais

O governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, nesta sexta-feira (12), que a empresa JBS vai construir mais um Hospital no Distrito Federal. “Igual ao que foi feito em Ceilândia, acoplado ao Hospital Regional da Cidade”, escreveu o mandatário do Twitter.

Ibaneis aproveitou a oportunidade e informou que podemos ter a cessão de um Hospital da Rede Anchieta, que está desocupado. “São 4 mil m², já com tubulações para oxigênio instaladas, onde queremos instalar de 200 a 300 leitos imediatamente”, escreveu. A Secretaria de Saúde fará uma vistoria hoje à tarde para analisar essa possibilidade.

Hospitais

O governador do DF informou que pediu para a Novacap começar os procedimentos para a construção de mais 3 hospitais. “Em São Sebastião faremos um Hospital novo; em Planaltina e Sobradinho teremos hospitais acoplados a atual estrutura. Instalações que vão ficar permanentemente na rede pública”, afirmou Ibaneis.

Leitos de UTI

A situação nos hospitais públicos e privados do Distrito Federal segue caótica devido à pandemia de covid-19. A atualização mais recente da Secretaria de Saúde, feita às 12h, mostra que 212 pessoas agonizam sem leitos de UTI.

A rede pública do DF tem quatro leitos de UTI para pessoas adultas disponíveis: três no hospital de campanha da PM e um no Hospital São Mateus, contratado pelo governo para auxiliar no atendimento à população.

O Hospital da Criança (HCB) tem oito leitos pediátricos, e o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) tem quatro neonatal.

Na rede privada, há apenas cinco leitos: dois no Hospital Maria Auxiliadora e três no São Francisco (dos três, dois são para adulto e um pediátrico).

Para reduzir os danos, o GDF prepara a construção de três hospitais de campanha. Eles serão erguidos nos hospitais regionais de Gama e Santa Maria e no ginásio Nilson Nelson. A expectativa é de que fiquem prontos em duas semanas.