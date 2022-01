Hvep tem novo número para atendimento

Tutores podem tirar dúvidas, solicitar informações ou enviar sugestões para WhatsApp da unidade veterinária

O Instituto Brasília Ambiental informou esta semana que o telefone para atendimento via Whatsapp do Serviço Veterinário Público (Hvep), foi alterado. A partir desta quarta-feira (19), os tutores devem entrar em contato através do(61) 99938-5316 para enviar sugestões, obter informações ou tirar dúvidas sobre o funcionamento da unidade.

Os agendamentos para atendimento no Hvep são realizados pelo sistema Agenda DF ou diretamente na sede. Para marcar a consulta do pet de forma eletrônica, o tutor interessado deve realizar o cadastro na Ouvidoria do GDF e, posteriormente, efetuar a marcação no portal de agendamento, exceto para casos emergenciais em que a classificação de risco é realizada presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h.

A unidade veterinária localizada no Parque Ecológico do Cortado, em Taguatinga, realiza serviços gratuitos para cães e gatos do Distrito Federal. Somente em 2021, o Hvep somou mais de 210 mil atendimentos entre consultas nas especialidades clínica geral, clínica cirúrgica e ortopedia, cirurgias, exames e administração de medicamentos.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental e Agência Brasília