Hospital São Vicente de Paulo amplia acesso de familiares aos pacientes internados

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), implementou um novo modelo de visitas com o objetivo de aproximar os pacientes internados de seus familiares e fortalecer os vínculos afetivos como parte do processo terapêutico. A mudança passou a valer no fim de junho e já apresenta resultados positivos.

A nova proposta substitui a antiga sala de visitas por um formato mais acolhedor, que permite aos familiares acessarem diretamente os ambientes de cuidado, como enfermarias, pronto-socorro e espaços terapêuticos. A visita ocorre com o acompanhamento da equipe multiprofissional responsável pelo atendimento ao paciente.

“Iniciativas como esta qualificam e humanizam o atendimento, permitem a manutenção dos vínculos familiares e oportunizam uma maior interação com as equipes”, destaca a subsecretária de Saúde Mental da SES-DF, Fernanda Falcomer.

Segundo a diretora de assistência à saúde do HSVP, Thaís Braga, a reformulação teve como base a baixa adesão ao modelo anterior. “A antiga sala funcionava de forma isolada e recebia, em média, um paciente por dia. Só na primeira semana da nova proposta, mais de 50 pacientes foram visitados. Em um único dia, registramos 18 visitas, o que mostra o impacto positivo da mudança”, afirma.

Agora, as visitas são diárias, dispensam agendamento prévio e permitem a entrada de grupos familiares, com permanência de até duas horas — podendo haver prorrogação. Crianças menores de 12 anos e idosos também podem participar, desde que haja aviso prévio à equipe para garantir segurança e conforto. “É importante organizarmos o fluxo com atenção, principalmente para o cuidado desses grupos mais sensíveis”, pontua Thaís.

Outra novidade são as visitas com animais de estimação, que vêm conquistando pacientes e familiares. De acordo com Luiz Gustavo Teles, responsável técnico de assistência em psiquiatria do hospital, a presença de pets pode potencializar os efeitos do tratamento. “A interação com os animais ajuda a amenizar sintomas de ansiedade e estresse, estimula a afetividade e reduz a sensação de solidão. É uma estratégia que complementa a abordagem terapêutica”, explica.

O motorista Alan Derlon, 34 anos, teve a oportunidade de visitar a esposa, internada há quatro dias. “Poder entrar, conhecer os espaços e ver onde ela está sendo cuidada traz alívio. Está tudo bem-organizado e nos sentimos acolhidos. Foi muito importante estar com ela”, relatou.

Com a reformulação, os profissionais que atuavam na antiga sala de visitas foram integrados às equipes assistenciais, contribuindo para o fortalecimento do cuidado contínuo aos pacientes.

Com informações da Secretaria de Saúde