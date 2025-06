Hospital Regional de Santa Maria oferece cardápio junino para colaboradores

O clima de São João invadiu o refeitório do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), que preparou uma surpresa para os profissionais de saúde: um cardápio junino com sabores típicos, servido em um ambiente decorado e acolhedor. A ação busca valorizar quem cuida de vidas todos os dias.

Entre os pratos servidos, destaque para vaca atolada, frango ao molho com queijo e milho cozido, além de sobremesas como pavê de paçoca, doce de leite, cocada, doce de abóbora com coco, pé de moleque e pé de moça. Tudo foi preparado para oferecer uma refeição equilibrada e saborosa.

Segundo Juliana Melo, chefe do Núcleo Corporativo de Nutrição e Produção, o cuidado vai além do que é servido no prato: “Como os colaboradores estão aqui em todas as datas especiais do ano, entendemos que o refeitório precisa ser um espaço de acolhimento. Um ambiente decorado e colorido ajuda a aliviar o peso da rotina. Às vezes, o profissional sai de um setor muito intenso e encontra aqui um lugar para respirar, relaxar e fazer uma refeição com calma”.

A nutricionista Ranyse de Sousa Antunes Gomes reforça que, mesmo com as guloseimas, o equilíbrio nutricional foi mantido: “Todos os dias oferecemos fontes de fibras, proteínas e carboidratos. Temos sempre frutas, saladas, verduras e opções balanceadas para garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores.”

O refeitório do HRSM recebe, em média, entre 400 e 500 profissionais por dia. Com ações como essa, o hospital reforça a importância de cuidar de quem cuida – com sabor e um toque especial de festa.

*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF)