Hospital Regional da Asa Norte poderá duplicar capacidade do centro cirúrgico

Com revitalizações no setor da unidade, mais cinco salas de cirurgias ficarão prontas para realização de procedimentos

O centro cirúrgico do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) está próximo de ser utilizado em sua capacidade máxima. Com o término dos serviços de revitalização, as oito salas estão preparadas para a realização de procedimentos. Antes, eram três em atividade que permitiam à unidade fazer de 200 a 250 operações, sendo metade de eletivas e metade de urgência. A expectativa agora é que esse número seja ampliado, em conjunto ao reforço de recursos humanos – outra área atualmente sob atenção da Secretaria de Saúde (SES-DF).

A unidade passou por melhorias estruturais nas paredes, pisos, teto e redes elétricas e hidráulicas nas oito salas, além da instalação de novos aparelhos de ar-condicionado. Os serviços foram executados por meio do contrato de manutenção. A ativação de cem por cento das salas também foi possível graças à recente aquisição do governo do Distrito Federal, por meio da SES-DF, de equipamentos de anestesia e de iluminação. Só faltam mobiliários para a conclusão do serviços, cuja chegada está prevista ainda neste mês.

