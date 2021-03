Hospital promove momento de oração aos pacientes

Respeitando isolamento social, médicos e familiares se reuniram no estacionamento do hospital

Cerca de 50 pessoas se reuniram no estacionamento do Hospital Regional de Planaltina (HRPl) para um momento de oração pelos pacientes que estão internados na unidade. A celebração ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (17) e uniu profissionais de diversas categorias, familiares e acompanhantes. Todos os participantes usavam máscara e respeitavam o distanciamento de pelo menos um metro e meio.

A celebração durou cerca de uma hora e emocionou a todos. Após fazerem suas preces e orações em intenção aos pacientes acometidos pelo novo coronavírus, servidores e familiares receberam uma rosa dos gestores da Secretaria de Saúde, como símbolo de esperança.

O secretário-adjunto de Gestão, Bruno Tempesta, participou do momento e relembrou os esforços da pasta para atender à demanda do hospital. “Estive aqui no Hospital de Planaltina para verificar a situação in loco, do quanto as equipes de saúde estão se desdobrando para atender os pacientes. Estão sendo feitas adaptações. Nós estamos ampliando os pontos de oxigênio e essas adaptações estão sendo acompanhadas, tanto pelo corpo técnico da Secretaria de Saúde, assim como pela prestadora de serviços. Neste momento, o trabalho das equipes que estão na ponta é louvável. Realmente, cada ponto de O2 que é aberto é uma vida que é salva”, afirma o secretário.

Reconhecendo o momento de dificuldade em função da nova alta de contágio, a superintendente da Região de Saúde Norte, Sabrina Gadelha, diz que o momento foi de extrema importância para aliviar a aflição dos profissionais da unidade. “Os profissionais estão muito abalados emocionalmente. Decidimos fazer esse momento para os profissionais, entramos em contato com os pastores e os próprios servidores do hospital entraram na causa; então, decidimos fazer esse momento de oração para nos dar força e resiliência, para passarmos por esse momento”, explica a gestora.

O momento de oração foi conduzido por pastores do Conselho de Pastores Evangélicos de Planaltina e por Don Alceu Bueno, pároco local. O Administrador da cidade, Celio Rodrigues, também participou do ato.