Hospital de Santa Maria sofre com falta de leitos de UTI e filas para internação

De acordo com a presidente do sindicato dos enfermeiros do DF, os enfermeiros e médicos estão exaustos,com uma grande sobrecarga de trabalho

Os Hospitais do Distrito Federal passam por uma ação de Fiscalização nesta semana. De acordo com o sindicato dos enfermeiros do DF (SindEnfermeiro), a situação de calamidade é assustadora. A presidente da organização, Dayse Amarílio, explicitou a situação nas redes sociais nesta quarta-feira (10).

Segundo a presidente, o local visitado nesta quarta foi o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), que não conta com vagas de leitos de UTI destinados aos pacientes da Covid-19, além de filas para internação.

De acordo com Dayse, os enfermeiros e médicos estão exaustos,com uma grande sobrecarga de trabalho.”A situação é assustadora e precisamos tomar providências. O sindicato, junto com o Coren (Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal) vai buscar as medidas cabíveis para tentar ajudar os profissionais, consequentemente, os pacientes”, disse.

Na terça-feira (9), uma comitiva esteve no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Participaram da visita a presidente do SindEnfermeiro, Dayse Amarílio, o secretário-geral Jorge Henrique, além de representantes da OAB-DF, CLDF e outras entidades. A fiscalização esteve em diversas alas do hospital, especialmente as áreas destinadas aos pacientes contaminados pelo coronavírus.

Foi constatado que a unidade está enfrentando um grave problema no que diz respeito à separação entre pacientes de ambulatório e aqueles que apresentam sintomas do coronavírus – o que pode gerar uma explosão no número de casos dentro da unidade, inclusive entre servidores que não têm contato direto com o vírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto destacado durante a visita foi o dimensionamento dos profissionais, visto que a unidade não possui servidores suficientes para cobrir a alta demanda por atendimento. De acordo com Dayse, “só na emergência vimos 81 pacientes, sendo que seis deles estão entubados e sob o cuidado de apenas dois enfermeiros, 11 técnicos e dois médicos”, afirmou.