Hospital de Base amplia atendimento oncológico e instala angiógrafo moderno

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) ampliou seus serviços de alta complexidade a partir desta quarta-feira (25), com a entrega de 11 novos consultórios de oncologia clínica e a instalação de um angiógrafo moderno no setor de hemodinâmica. A reforma na oncologia dobrou a capacidade de atendimento ambulatorial, possibilitando até 40 novas consultas iniciais por mês, em ambiente climatizado e acessível.

“Essas salas representam um marco na humanização do cuidado oncológico no DF, promovendo acolhimento e dignidade desde a primeira consulta”, destacou o presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), Cleber Monteiro.

O angiógrafo, adquirido com recursos do Ministério da Saúde, permite intervenções minimamente invasivas em cardiologia, neurologia, neurocirurgia e radiologia intervencionista, aumentando em 40% a capacidade da hemodinâmica, que passará de 350 para até 490 procedimentos mensais. Também foi ampliada a sala de recuperação pós-anestésica, agora com 12 leitos.

O secretário de Saúde do DF, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, comemorou a entrega: “Continuamos trabalhando com esse propósito, afinal, nós, profissionais de saúde, escolhemos atuar para transformar vidas.” A vice-governadora Celina Leão, representada pela assessora Joana D’arc Carvalho, enviou mensagem ressaltando o compromisso com pacientes que enfrentam batalhas difíceis.

A ampliação da oncologia foi idealizada pela Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) e viabilizada por doações da RFCC, da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas do Senado Federal (Assisefe) e do Hospital Dia (H-Dia). Larissa Bezerra, gestora da RFCC, enfatizou: “Nossa missão é doar amor, enxugar lágrimas e provocar sorrisos.”

Wilma Alves: “Depois que eu tive a doença, perdi a autoestima, tive depressão. Mas agora estou curada de tudo”

Um momento marcante da cerimônia foi o toque do sino da cura por Wilma Alves, paciente que venceu três tipos de câncer e emocionou ao contar sua trajetória de superação e esperança.

