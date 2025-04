Hospitais de Base e Regional de Santa Maria recebem novos leitos para atendimento pediátrico

Atendendo a uma solicitação da Secretaria de Saúde (SES-DF), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) está abrindo novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI Pediátrica) no Hospital de Base (HBDF) e leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Pediátricos (Ucip) no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). A iniciativa tem o propósito de atender a alta demanda por conta da sazonalidade infantil para síndromes respiratórias.

No Hospital de Base, que já contava com 20 leitos de UTI Pediátrica, foram criados mais dez leitos exclusivos para atender casos mais graves de crianças com síndromes respiratórias.

“O Hospital de Base sempre está a postos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do DF; diante disso, estamos fazendo uma ação temporária, enquanto durar a sazonalidade das síndromes respiratórias”, afirma o superintendente do HBDF, Guilherme Porfírio.

Para que fosse possível adquirir esses novos leitos, o HBDF recebeu o empréstimo de berços pediátricos do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) e monitores do Hospital da Criança de Brasília (HCB). “Todo o processo de mudança e ajuste dos aparelhos foi estrategicamente montado para garantir a segurança, o conforto e o bom tratamento dos pacientes”, explica Guilherme.

Reforço

O esforço para a criação de novos leitos vem para que seja possível ajudar a população do Distrito Federal a enfrentar com menor impacto e mais qualidade a sazonalidade infantil de síndromes respiratórias. “A ideia é deixar esses leitos para o atendimento pediátrico enquanto durar a sazonalidade”, complementa o médico.

Já no Hospital Regional de Santa Maria, está sendo organizada a abertura de 15 leitos de Ucip que são considerados como semi-intensivos. “São leitos destinados a pacientes semicríticos que precisam de cuidados intensos, porém de gravidade intermediária, que necessitam de monitorização e avaliação contínua”, detalha a superintendente do HRSM, Eliane Abreu.

Os 15 novos leitos de Ucip do HRSM ficarão localizados no primeiro andar da unidade, onde já funcionam as enfermarias de pediatria e a Unidade de Cuidados Prolongados Pediátricos (UCPPed). “Foi feita uma compra emergencial, e estamos aguardando a chegada dos itens necessários para montar a Ucip”, afirma Eliane. “Estamos unindo todos os esforços para garantir o atendimento de todas as crianças que buscam atendimento médico em nossas unidades”.

Com informações Agência Brasília