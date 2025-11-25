Homologado resultado final do edital para execução do projeto Nosso Natal 2025

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) homologou nesta terça-feira (25) o resultado final do Edital nº 27/2025, que selecionou a organização da sociedade civil (OSC) responsável pelo projeto Nosso Natal 2025. O Instituto Missão Hoje (IMH) foi oficialmente aprovado após a análise documental, tornando-se a entidade habilitada a celebrar o termo de colaboração previsto no chamamento público.

A iniciativa integra a plataforma Parcerias GDF Mrosc nº 3687 e tem como objetivo organizar atividades culturais que promovam união, alegria e convivência durante o período natalino. A programação gratuita será voltada a famílias de diversas regiões, fortalecendo o caráter comunitário do Natal e incentivando ações de cultura e cidadania no DF.

Com a homologação, o IMH está apto a iniciar os trâmites finais para execução das ações previstas. A etapa de habilitação confirmou que a entidade atende aos requisitos legais, administrativos e técnicos necessários para conduzir o projeto, que já integra o calendário oficial de eventos culturais do Distrito Federal.

“O Nosso Natal 2025 é um projeto que faz diferença na vida das pessoas. Ele leva acolhimento, encontro e pertencimento para milhares de famílias que veem, na cultura, um espaço de celebração e esperança”, destacou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

