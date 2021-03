Homens são presos após roubarem pedestres no SCS

Os autores, que já tinha várias passagens, foram encaminhados à 5ª Delegacia para registro

Dois homens foram presos por roubo qualificado no Setor Comercial Sul, Quadra 06, no Canteiro Central do Eixo Monumental, na tarde desta segunda-feira (1º).

A equipe de Rádio Patrulhamento (RP 3938) do PCS 125 foi abordada por um casal que tinham acabado de sofrer um roubo por dois indivíduos portando arma branca na Quadra 06 do SCS.

Imediatamente os policiais começaram uma minuciosa varredura no local, dividindo os policiais em várias equipes devido a extensão da área e os vários locais onde poderiam ter se escondido os autores.

Os policiais conseguiram localiza-los dentro de uma construção, próximo à Estação Rodoviária de Brasília.

Ao verem os policiais, um dos indivíduos dispensou a bolsa preta da vítima, junto com alguns de seus pertences, ainda no interior da fonte desativada do canteiro central.

Foi feito o contato com as vítimas que reconheceram um dos autores, bem como os pertences localizados.

As vítimas e o autor que já tinha várias passagens, por dano, roubo de veículo, lesão corporal, Maria da Penha, uso e porte de drogas, furto em comércio, inclusive com um mandado de prisão por outro roubo a transeunte expedido dia 20 de fevereiro de 2021, foram encaminhados à 5ª Delegacia para registro e restituição dos pertences.

As informações são da PMDF