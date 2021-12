Homem surta, faz disparos em casa e é preso

Na noite de segunda-feira (13), um homem de 37 anos em surto psicótico efetuou diversos disparos de arma de fogo dentro de casa, na Avenida São Paulo, Setor Tradicional de Planaltina (DF). A Polícia Militar deslocou-se ao endereço, isolou o local e acionou a Operação-gerente. Uma mulher, de 35 anos, que estava na casa foi liberada na metade da operação, sem lesões. No local, testemunhas disseram que os disparos estavam vindo do interior da casa. Os policiais tentaram contato com o proprietário, batendo em seu portão, mas o homem efetuou alguns disparos e a equipe se protegeu. O Bope foi acionado e o local isolado. Neste momento, a mulher saiu do interior da casa, foi até o portão, mas retornou. Após alguns minutos, deslocou-se novamente até o portão, momento em que a guarnição conseguiu detê-la. Após 5 horas de intensa negociação, o time tático do Bope entrou na casa do acusado. O homem jogou a arma pela janela e em seguida se rendeu. Na ação, foi apreendida uma pistola Taurus 9mm, dois carregadores, 20 munições intactas, além de três porções de cocaína e dinheiro em espécie. O autor dos disparos recebeu os primeiros atendimentos dos Bombeiros e em seguida foi encaminhado ao Hospital Regional de Planaltina, devido a um corte no pé, e posteriormente à 16ª Delegacia de Polícia. A mulher também foi encaminhada ao hospital. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE