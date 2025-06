Homem sofre parada cardíaca na Torre de TV e é salvo após 50 minutos de reanimação

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência crítica na Torre de TV, box 603, no Plano Piloto, no início da noite desta segunda-feira (23), por volta das 18h. Cinco viaturas de socorro e um helicóptero de resgate foram mobilizados para o atendimento.

No local, os socorristas encontraram um homem identificado como B. P. S., de 66 anos, sem sinais vitais. Ele estava sem respiração e sem batimentos cardíacos. As equipes iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

A operação contou com o apoio aéreo do helicóptero do CBMDF e a participação de uma equipe avançada do SAMU. Os profissionais se revezaram nas manobras por mais de 50 minutos, até conseguirem restabelecer os sinais vitais da vítima.

Após ser estabilizado, o paciente foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).