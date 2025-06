Homem pula do 1º andar para se salvar de ataque com faca

Um homem pulou do 1º andar do prédio onde reside para escapar de um ataque com faca. O ocorrido aconteceu na tarde desta quarta-feira (11) em Águas Claras, na Avenida Pau Brasil.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando os socorristas chegaram no local, encontraram a vítima, um homem de 29 anos. Ele apresentava sangramento na boca e escoriações no ombro. Os bombeiros iniciaram o protocolo de trauma, realizando a contenção das hemorragias. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O agressor, um homem de 26 anos, foi encontrado com contusões na face e no braço direito. Após regulação médica, ele foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

As causas da agressão ainda são desconhecidas.

O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).