Homem procurado por latrocínio é preso com faca em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por latrocínio na tarde desta segunda-feira (23), em Ceilândia.

De acordo com a corporação, o suspeito foi abordado após apresentar comportamento suspeito. Durante a verificação, os policiais constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, com pena prevista de 26 anos de reclusão.

No momento da abordagem, os militares também encontraram com o homem uma arma branca do tipo “peixeira”, de grande porte.

O detido foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.