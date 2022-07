Homem passa mal em cai via do metrô na Estação Shopping

Segundo o Metrô, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), e a equipe de segurança, atuaram no serviço

Um homem passou mal e caiu nos trilhos do Metrô-DF, na Estação Shopping, localizada ao lado da EPIA – Estrada Parque Indústria e Abastecimento, nesta quinta-feira, 07. O incidente, que ocorreu por volta das 18h45, fez com que a circulação das vias fosse paralisada. Felizmente, ele foi resgatado com vida.

Em nota, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), informou que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), e a equipe de segurança, atuaram no serviço. O incidente ocorreu no sentido Samambaia.

As vias foram liberadas às 19h15. A identidade da vítima ainda não foi revelada.

Essa matéria está em atualização. Aguarde.