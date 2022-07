Homem passa mal e cai via do metrô na Estação Shopping

Segundo o Metrô, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), e a equipe de segurança, atuaram no serviço

Um homem passou mal e caiu nos trilhos do Metrô-DF, na Estação Shopping, localizada ao lado da EPIA – Estrada Parque Indústria e Abastecimento, nesta quinta-feira, 07. O incidente, que ocorreu por volta das 18h40, fez com que a circulação da via 1 (Central-Ceilândia), fosse paralisada. Felizmente, ele foi resgatado com vida.

Em nota, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), informou que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), e a equipe de segurança, atuaram no serviço. Antes da chegada deles, um policial militar pulou nos trilhos e puxou o homem para a área de concreto, entre os trilhos e a plataforma.

A vítima foi encaminhada ao hospital e a via foi liberada às 19h16.

A identidade do homem não foi revelada.