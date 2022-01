Homem morre fuzilado no Recanto

Weder passava pela rua na Quadra 605 do Recanto quando acabou crivado de bala. A vítima não resistiu e acabou morrendo

Um homem de 21 anos morreu ao ser alvejado com ao menor oito disparos de arma de fogo nesta tarde de sábado (22). A informação é do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A tentativa de execução ocorreu na Quadra 601 do Recanto das Emas. A vítima foi identificada apenas como Weder. A Polícia Militar está no local e faz buscas ao paradeiro do assassino.

Até o momento, os policiais não haviam encontrado o autor do homicídio.