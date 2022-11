Homem morre em acidente de trânsito na Ceilândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro no local

Nesta terça-feira (15), uma colisão entre veículos, seguida de uma batida em um poste de alta tensão, deixou um óbito na avenida que dá acesso a BR 070, em frente a escola classe 55, expansão do Setor O, Ceilândia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro no local.

O primeiro veículo envolvido, um Ford Kar branco, colidiu contra um poste de concreto depois de bater de frente com um Subaru Forester cinza.

O motorista do Ford, um homem de 67 anos, foi encontrado sem vida e preso as ferragens do veículo. Seu óbito foi declarado no local.

Já o motorista do Subaru, um homem de 49 anos, não se feriu.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).