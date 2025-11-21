Homem morre após trocar tiros com a polícia em Águas Lindas

Um homem considerado altamente perigoso e com várias passagens pela polícia morreu após trocar tiros com equipes da Companhia de Polícia Especializada (CPE) de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, na noite desta quinta-feira (20/11).
A ocorrência aconteceu durante uma operação destinada a desarticular um laboratório de drogas e cumprir um mandado de prisão contra Ítalo Alves de Araújo. Natural do Ceará, ele era investigado por crimes como roubo, homicídio e tráfico de entorpecentes.
O laboratório funcionava na região da Vendinha e, no local, os policiais localizaram uma grande quantidade de materiais usados pelo crime organizado, incluindo armas, munições e equipamentos destinados ao processamento e preparação de drogas.
Materiais apreendidos no local
- 1 pistola calibre .40, modelo G2C, com carregador;
- 1 colete balístico;
- 3 peças de maconha (aprox. 400 g cada);
- 15 munições calibre 12;
- 15 munições calibre .38;
- 35 munições calibre .357;
- 30 munições calibre .40;
- 40 munições calibre 9 mm;
- 1 carregador de pistola 9 mm;
- 2 prensas industriais “Marcon” (30 t);
- cerca de 790 g de cocaína;
- documento falso;
- 1 máquina de cartão.
Em outubro, Ítalo já havia sido registrado por câmeras de segurança em Samambaia (DF), correndo armado dentro de um bar e efetuando disparos contra um desafeto, que acabou morrendo em decorrência dos tiros.