Homem morre após trocar tiros com a polícia em Águas Lindas

A ocorrência aconteceu durante uma operação destinada a desarticular um laboratório de drogas e cumprir um mandado de prisão contra Ítalo Alves de Araújo

João Victor Rodrigues

21/11/2025 12h13

Foto: Reprodução / PMGO

Um homem considerado altamente perigoso e com várias passagens pela polícia morreu após trocar tiros com equipes da Companhia de Polícia Especializada (CPE) de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, na noite desta quinta-feira (20/11).

A ocorrência aconteceu durante uma operação destinada a desarticular um laboratório de drogas e cumprir um mandado de prisão contra Ítalo Alves de Araújo. Natural do Ceará, ele era investigado por crimes como roubo, homicídio e tráfico de entorpecentes.

O laboratório funcionava na região da Vendinha e, no local, os policiais localizaram uma grande quantidade de materiais usados pelo crime organizado, incluindo armas, munições e equipamentos destinados ao processamento e preparação de drogas.

Materiais apreendidos no local

  • 1 pistola calibre .40, modelo G2C, com carregador;
  • 1 colete balístico;
  • 3 peças de maconha (aprox. 400 g cada);
  • 15 munições calibre 12;
  • 15 munições calibre .38;
  • 35 munições calibre .357;
  • 30 munições calibre .40;
  • 40 munições calibre 9 mm;
  • 1 carregador de pistola 9 mm;
  • 2 prensas industriais “Marcon” (30 t);
  • cerca de 790 g de cocaína;
  • documento falso;
  • 1 máquina de cartão.

Em outubro, Ítalo já havia sido registrado por câmeras de segurança em Samambaia (DF), correndo armado dentro de um bar e efetuando disparos contra um desafeto, que acabou morrendo em decorrência dos tiros.

