Homem morre após trocar tiros com a polícia em Águas Lindas

Um homem considerado altamente perigoso e com várias passagens pela polícia morreu após trocar tiros com equipes da Companhia de Polícia Especializada (CPE) de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, na noite desta quinta-feira (20/11).

A ocorrência aconteceu durante uma operação destinada a desarticular um laboratório de drogas e cumprir um mandado de prisão contra Ítalo Alves de Araújo. Natural do Ceará, ele era investigado por crimes como roubo, homicídio e tráfico de entorpecentes.

O laboratório funcionava na região da Vendinha e, no local, os policiais localizaram uma grande quantidade de materiais usados pelo crime organizado, incluindo armas, munições e equipamentos destinados ao processamento e preparação de drogas.

Materiais apreendidos no local

1 pistola calibre .40, modelo G2C, com carregador;

1 colete balístico;

3 peças de maconha (aprox. 400 g cada);

15 munições calibre 12;

15 munições calibre .38;

35 munições calibre .357;

30 munições calibre .40;

40 munições calibre 9 mm;

1 carregador de pistola 9 mm;

2 prensas industriais “Marcon” (30 t);

cerca de 790 g de cocaína;

documento falso;

1 máquina de cartão.

Em outubro, Ítalo já havia sido registrado por câmeras de segurança em Samambaia (DF), correndo armado dentro de um bar e efetuando disparos contra um desafeto, que acabou morrendo em decorrência dos tiros.