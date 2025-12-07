Homem morre afogado em cachoeira de Brazlândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h55 deste domingo para atender um caso de afogamento em uma cachoeira localizada no Setor INCRA 07, em Brazlândia.

Ao chegarem ao local, os bombeiros receberam informações de testemunhas relatando que um homem havia mergulhado no poço da cachoeira e não retornado à superfície. As equipes iniciaram as buscas imediatamente no ponto indicado e localizaram a vítima pouco tempo depois.

Assim que foi retirada da água, os socorristas iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Apesar dos esforços por aproximadamente 40 minutos, o óbito foi declarado pelo médico do SAMU-DF.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para dar continuidade às investigações. As circunstâncias que levaram ao afogamento ainda estão sendo apuradas.