Homem escondia 7Kg de maconha em casa de familiares

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) apreenderam 7Kg de maconha em uma chácara no Paranoá, às 16h desta terça-feira (25). Um homem foi preso após a PMDF receber a informação que o lugar era usado para armazenar drogas.

O Gtop 40 foi até o Trecho 7, onde ficava a chácara e fez contato com a proprietária do imóvel que autorizou a busca. No quintal da casa os policiais encontraram a maconha escondida embaixo de uma lona, mais duas balanças de precisão.

Um indivíduo que morava de favor com os familiares acabou assumindo a droga e afirmou que ele movimentava a maconha enquanto os demais saiam para trabalhar. Ele foi conduzido para a 6ª DP, onde foi autuado por tráfico de drogas.