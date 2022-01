Homem é rendido e morto em estrada na Santa Maria

Segundo a PMDF, o caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia e não se sabe a motivação do crime até o momento

Um homem foi encontrado morto na Rua Margarida, próximo ao campo sintético do DVO, em Santa Maria. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a ocorrência na madrugada de quarta-feira (26), a vítima tinha 51 anos.

Segundo apuração da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), chamada ao local, uma mulher disse que estava voltando do trabalho, uma pizzaria no Gama, no veículo conduzido pela vítima do homicídio. Segundo a testemunha, na DF-290, os ocupantes do automóvel notaram um carro de cor branca ultrapassando.

“Ao entrar no DVO, o veículo suspeito aguardou o carro da vítima passar na frente. Quando isso ocorreu, o motorista do carro branco ordenou que saíssem do veículo. A mulher desceu correndo em direção a sua casa, que ficava na mesma rua. Nesse instante, foram iniciados os disparos de arma de fogo. Logo em seguida, o autor fugiu”, relatou a PMDF.

Segundo a Polícia Militar do DF, o caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) e não se sabe a motivação do crime até o momento.