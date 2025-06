Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Samambaia após denúncia de violência doméstica

Um homem de 43 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 2h30, em Samambaia, região administrativa do Distrito Federal. A ação foi conduzida por policiais militares do 11º Batalhão, após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para verificar uma possível ocorrência de violência doméstica na quadra QR 429.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o portão da residência aberto. No interior de um veículo estacionado na garagem, o homem dormia com sinais aparentes de embriaguez. Durante a averiguação, a equipe localizou uma pistola calibre .22 no mesmo espaço.

Abordado, o indivíduo afirmou ser atirador e informou possuir mais armas dentro da residência. Em uma varredura no imóvel, os policiais encontraram uma espingarda calibre .22, duas espingardas de pressão e três latas contendo chumbinhos.

A suposta vítima de violência doméstica não foi localizada no local. O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia para as devidas providências legais.