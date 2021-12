Homem é preso por atear fogo na casa da ex-mulher

O homem foi conduzido para a 18ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante por violência doméstica e dano ao patrimônio

Na madrugada desta segunda-feira (20), um homem foi preso após atear fogo na casa da ex-companheira, em Brazlândia.

A Polícia Militar do DF foi acionada para averiguar uma ocorrência de violência doméstica na Quadra 46 e , ao chegarem no conjunto G, havia uma viatura dos Bombeiros contendo o fogo na residência.

A proprietária do imóvel disse que seu ex-companheiro ateou fogo na casa e fugiu. Os policiais começaram as buscas e encontraram o suspeito no conjunto A da Quadra 01. Ele tentou correr, mas foi contido.

O homem foi conduzido para a 18ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante por violência doméstica e dano ao patrimônio.

