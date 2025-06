Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio na Ponte Alta Sul, Gama

Na tarde desta quarta-feira (25/06), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão Rural, prendeu em flagrante um homem de 42 anos, reincidente em violência doméstica, acusado de tentativa de feminicídio contra sua companheira, de 45 anos, na região da Ponte Alta Sul, no Gama.

A prisão ocorreu após a vítima acionar a PMDF em estado de desespero, relatando estar escondida do agressor, que apresentava comportamento violento sob efeito de álcool. Ao chegar ao local, a equipe policial surpreendeu o homem antes que ele pudesse fugir pela vegetação — tática que ele já havia utilizado para evitar a prisão em outras ocasiões.

O agressor foi detido e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tentativa de feminicídio. A vítima, sem lesões aparentes, recebeu acolhimento dos policiais e foi orientada sobre as medidas protetivas disponíveis.

Essa ocorrência reforça o papel da Polícia Militar do DF no enfrentamento à violência doméstica, especialmente em áreas rurais onde o acesso aos serviços públicos é mais limitado.