Homem é preso em flagrante por furto de cabos de energia em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na tarde desta segunda-feira (15), um homem em flagrante pelo furto de cabos de energia no Setor P, em Ceilândia.
Durante patrulhamento preventivo, os policiais foram acionados por moradores da região, que relataram que o suspeito estava furtando a fiação elétrica. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem abandonou os cabos já cortados e tentou fugir.
Com base nas características repassadas pelas testemunhas, blusa cinza e short vermelho, a equipe iniciou buscas e conseguiu localizar o suspeito a cerca de 300 metros do ponto do crime. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com ele um alicate e uma faca de serra de grande porte, utilizados para o corte dos cabos.
O homem foi reconhecido e conduzido à 15ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as providências legais cabíveis.