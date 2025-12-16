Menu
Brasília
Homem é preso em flagrante por furto de cabos de energia em Ceilândia

A ação foi realizada por equipes do 8º Batalhão da PMDF, por volta das 17h20

João Victor Rodrigues

16/12/2025 10h37

Foto: PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na tarde desta segunda-feira (15), um homem em flagrante pelo furto de cabos de energia no Setor P, em Ceilândia.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais foram acionados por moradores da região, que relataram que o suspeito estava furtando a fiação elétrica. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem abandonou os cabos já cortados e tentou fugir.

Com base nas características repassadas pelas testemunhas, blusa cinza e short vermelho, a equipe iniciou buscas e conseguiu localizar o suspeito a cerca de 300 metros do ponto do crime. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com ele um alicate e uma faca de serra de grande porte, utilizados para o corte dos cabos.

O homem foi reconhecido e conduzido à 15ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as providências legais cabíveis.

