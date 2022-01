Homem é preso com tornozeleira eletrônica na Floresta Nacional

O abordado, que já tinha diversas passagens por roubos e porte de arma, foi conduzido à 12ª Delegacia juntamente com as vítimas para registro e demais providências

Um homem foi preso por roubo na Floresta Nacional (FLONA) em Taguatinga, pelo Grupo Tático Ambiental (GTA), na tarde deste sábado (29).

A equipe recebeu a denúncia de que dois homens, com tornozeleira eletrônica, estaria roubando as pessoas na FLONA.

Ao chegar ao local e realizar patrulhamento, o GTA avistou um homem com tornozeleira eletrônica correndo para, aparentemente, fugir do local. Diante disso, foi realizada a abordagem pessoal e nisso foram encontrados diversos pertences, tais como: dois celulares, duas bolsas contendo objetos variados e um cartão de crédito.

Nesse momento, o abordado assumiu que os objetos foram por ele roubados momentos antes, assumindo assim a autoria do crime. O abordado, que já tinha diversas passagens por roubos e porte de arma, foi conduzido à 12ª Delegacia juntamente com as vítimas para registro e demais providências.