Homem é preso com revólver em Ceilândia

Sem nenhum documento sobre a arma, o detido foi apresentado na 15ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após abordagem no conjunto D da QNR 2 em Ceilândia, às 23h deste sábado (29).

Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) perceberam quando o motorista de um Fiat Uno se assustou ao ver as viaturas policiais.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 32 com uma munição intacta. O motorista assumiu a propriedade da arma. Alegou ter adquirido no mesmo dia por R$ 3.300,00 em Águas Lindas – GO.

O abordado não portava nenhum documento da arma. Ele foi apresentado na 15ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.