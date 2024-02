Homem é preso com arma de fogo durante ponto de bloqueio em Planaltina

Os policiais avistaram uma Dodge/Ram vindo em alta velocidade em direção ao ponto de bloqueio

Na noite do último sábado (3), Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) prenderam um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo, durante um ponto de bloqueio em Planaltina.

Os policiais avistaram uma Dodge/Ram vindo em alta velocidade em direção ao ponto de bloqueio. Foi dada ordem de parada e o veículo foi abordado. Durante as buscas no interior da caminhonete, foi localizada uma pistola calibre 9mm com dois carregadores e um total de 27 munições.

O condutor do veículo foi conduzido à 16ª Delegacia para o registro da ocorrência.