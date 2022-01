Homem é preso após esfaquear companheiro da filha no Recanto das Emas

Segundo informações preliminares, o indivíduo não aceitava o relacionamento da filha. O autor foi preso

Policiais militares prenderam um homem em flagrante, após desferir facadas no companheiro de sua filha, na noite desta terça-feira (18), no Recanto das Emas.

De acordo com as autoridades, um homem estava correndo atrás de outro com uma faca, na quadra 115. Quando os policiais chegaram no local, encontraram um homem ferido por arma branca. Os bombeiros foram acionados e a vítima foi levada ao hospital.

O autor das perfurações estava no local, um homem que é pai da namorada da vítima. Segundo informações preliminares, o indivíduo não aceitava o relacionamento da filha. O autor foi preso e a filha, que estava no local, acompanhou seu companheiro ao hospital.