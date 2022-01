Homem é preso após ameaçar moradores do Guará com revólver

O detido foi encontrado na região com um revólver calibre 38 com uma munição intacta

A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no conjunto E da QE 42 no Guará II, na noite deste domingo (9).

Ao receber uma denúncia de que havia um homem armado ameaçava pessoas em via pública, o detido foi encontrado e com ele um revólver calibre 38 com uma munição intacta.

O homem foi preso e apresentado na 1ª Delegacia, onde foi registrado em flagrante.