Homem é morto esfaqueado na Estrutural

Um homem foi morto na madrugada deste domingo (30/11) após ser atingido por golpes de arma branca na Estrutural, no Distrito Federal.

A Polícia Militar do DF (PMDF) foi chamada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) já presentes. A vítima, identificada como Luiz Inácio de Sousa, que estaria em situação de rua, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento.

De acordo com relatos iniciais, uma testemunha contou aos policiais que o agressor também seria uma pessoa em situação de rua, conhecido apenas pelo primeiro nome.

A área foi isolada pela PMDF até a chegada da Polícia Civil do DF (PCDF) e da perícia criminal, que assumiram a investigação e darão continuidade aos procedimentos legais.