Homem é morto após atirar contra policiais no Guará II; quatro armas são apreendidas

Um homem morreu na madrugada deste domingo (29), por volta das 2h10, após efetuar disparos de arma de fogo contra policiais militares na QE 38, no Guará II, Distrito Federal.

De acordo com relatos de vizinhos, o morador era usuário de drogas, se tornava agressivo quando consumia álcool e costumava realizar disparos com frequência. Os policiais foram até a residência indicada e, após se identificarem e insistirem no chamado, foram alvo de diversos disparos. Eles revidaram e cessaram os tiros após o agressor parar de atirar.

Momentos depois, uma mulher gritou de dentro do imóvel, informando que seu companheiro havia sido atingido. Ela foi retirada em segurança e, ao entrarem na casa, os militares encontraram o homem caído, com uma pistola ao lado do corpo e um revólver calibre .38 preso à cintura. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito.

Durante buscas no local, os policiais apreenderam quatro armas de fogo:

Uma pistola Taurus calibre .22, usada para atirar contra os militares;

Um revólver Taurus calibre .357, municiado;

Uma espingarda Boito calibre 12;

Uma espingarda calibre .22.

Também foram localizados insumos para recarga, diversas munições e um colete balístico. O homem era registrado como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e já tinha passagem por violência doméstica.

A área foi isolada para perícia, e a ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.