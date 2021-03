Homem é esfaqueado na Asa Norte

CBMDF foi acionado e recebeu informações iniciais de que um homem havia sido esfaqueado durante uma briga

Um homem foi esfaqueado na noite dessa quinta-feira (4), quando estava próximo a um ponto de ônibus, na W3 Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima foi socorrida e não corre perigo.

O fato ocorreu na SCLRN 704 Bloco C, próximo ao ponto de ônibus na W3 Norte, às 23h55. O CBMDF foi acionado e recebeu informações iniciais de que um homem havia sido esfaqueado durante uma briga.

Uma equipe de bombeiros da Unidade de Resgate de Suporte Básico, um enfermeiro e o médico da corporação foram ao local.



No local, os profissionais contataram que a vítima, um homem de 39 anos, havia sofrido uma perfuração na altura do tórax, porém preservava os sinais vitais e estava consciente, orientado e estável.



Ele foi medicado e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base de Brasília (IHBB). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e permaneceu na cena após o atendimento.

