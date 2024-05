Homem é detido após denúncia de disparo em via pública em Ceilândia

No inicio da tarde, desta quinta-feira (30), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia. A PMDF foi acionada para averiguar um disparo em via pública na QNN 17.

O Gtop 28 visualizou o suspeito saindo de uma casa no conjunto B. Ao perceber que seria abordado, o homem voltou correndo para dentro da residência. Porém, ele foi detido e abordado. No local os policiais encontraram uma pistola calibre 380, com uma munição picotada.

Um cartucho deflagrado foi encontrado no beco em frente à residência do suspeito. Ele foi encaminhado para a 15ª DP, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública.