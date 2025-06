Homem é condenado a quase 10 anos de prisão por matar o pai com 19 facadas no DF

O Tribunal do Júri do Riacho Fundo condenou Walace Braz da Silva, de 28 anos, a nove anos, oito meses e 19 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato do próprio pai, morto com 19 facadas. O crime ocorreu em 12 de outubro de 2020, no CAUB II, em Riacho Fundo II, no Distrito Federal.

Durante o julgamento, o réu confessou o homicídio e alegou ter agido sob forte emoção após saber que o pai agredia a mãe de forma recorrente. Os jurados reconheceram que o crime foi cometido sob domínio de violenta emoção, causada por relevante valor moral, além de considerarem o uso de meio cruel.

Apesar do reconhecimento do homicídio privilegiado, o juiz destacou a premeditação do crime. Relatórios de localização e quebra de sigilo telefônico comprovaram que Walace viajou de Osasco (SP) até o DF com o intuito de matar o pai. Ele ainda teria confirmado previamente, por telefone, que a mãe estaria fora da residência no momento do crime.

Segundo a decisão, após cometer o homicídio, Walace retornou imediatamente a São Paulo e tentou simular luto junto aos familiares, inclusive participando do velório e trocando mensagens com a mãe com expressões de falsa consternação.

O juiz manteve a prisão preventiva do réu, ressaltando a gravidade do crime, o desprezo pela vida humana e o comportamento posterior à morte, incluindo ameaças a testemunhas. Walace não poderá recorrer em liberdade.

