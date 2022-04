Homem é com rifle e pistola em Planaltina

O condutor recebeu voz de prisão e logo em seguida foi conduzido à 16ª Delegacia, onde foi autuado em flagrante

Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) prenderam um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após abordagem no KM 08 da DF 345 em Planaltina, na noite da quinta-feira (7).

O motorista de uma camionete se assustou ao ver as viaturas policiais. Durante a abordagem, os policiais encontraram um rifle calibre 22 com 301 munições e uma pistola 380 com 25 munições.

O homem assumiu a propriedade das armas e informou não possuir qualquer documentação referente ao porte das armas. O condutor recebeu voz de prisão e logo em seguida foi conduzido à 16ª Delegacia, onde foi autuado em flagrante.