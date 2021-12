Homem é atropelado ao ajudar a tirar um veículo na BR-020

Um homem que auxiliava a retirada do veículo de um amigo, na BR-020, foi atingido por outro carro e morreu na rodovia, sentido Formosa (GO). O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (31). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com três viaturas e 15 militares. De acordo com as autoridades, Maurício Santiago Coelho, 36 anos, ajudava a empurrar o carro que havia dado pane no canteiro central da rodovia, quando um Peugeot 208 perdeu o controle e atingiu a vítima. O homem não resistiu e morreu no local. A cena do acidente ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).