Homem confessa homicídio no DF e PM confirma crime em Águas Lindas de Goiás

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (19/12) após confessar à Polícia Militar do Distrito Federal ter cometido um homicídio em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF.

Equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 37) foram acionadas para atender a ocorrência. No local, o suspeito relatou ter matado a vítima e indicou o endereço onde o crime teria acontecido, já em território goiano.

Diante das informações, a PMDF acionou apoio da Polícia Militar de Goiás, que se deslocou ao endereço informado. No local, os policiais confirmaram a existência do corpo, constatando o homicídio.

Após a confirmação do crime, o autor foi detido no Distrito Federal e encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas. As circunstâncias e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.