Homem caminha nos trilhos e metrô tem que fazer parada de emergência

Nesta quarta-feira (28), às 15h35, uma emergência foi emitida para a Estação do Metrô de Taguatinga Centro. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu o chamado. Um homem estava andando na área dos trilhos no trecho depois da Estação de Taguatinga Centro, próximo à Chácara Onoyama, o trem que passava nesse trecho, teve que fazer uma parada de emergência para evitar o atropelamento.

O sistema elétrico do metrô foi desativado, o trem foi rebocado de volta para a Estação de Taguatinga Centro devido à proximidade.

Alguns passageiros foram avaliados por socorristas e não houve vítimas, somente algumas pessoas ficaram abaladas pela parada de emergência, mas sem necessidade de transporte ao hospital.

O homem que estava andando pelos trilhos foi contido pela equipe de segurança do metrô e após ser avaliado pela nossa equipe, constatado que estava ileso, foi levado posteriormente para esclarecimentos.

A Polícia foi acionada.