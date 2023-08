Homem atira contra veículo de PM e atinge criança

Apesar de estar estável, a menina precisará passar por uma cirurgia para a retirada do projétil, que ficou alojado em seu corpo

Na madrugada dessa segunda-feira (21), por volta das 3h, um agente socioeducativo disparou tiros contra o veículo de um policial Militar, atingindo sua filha, uma menina de apenas 10 anos, e colocando em risco as outras três pessoas que estavam no carro.

Eles estavam na QNA 33, em Taguatinga Norte, para que a cunhada pegasse seu carro. O sargento esperava do lado de fora do veículo quando ouviu três disparos. Nessa hora, um indivíduo saiu de uma residência gritando, o que fez com que o policial voltasse para o seu carro e deixasse o local. Mais disparos foram ouvidos enquanto ele se afastava.

A filha do policial se queixou de dor na barriga, e foi então que ele notou que ela tinha sido atingida. A família seguiu então para o Hospital Reginal de Ceilândia (HRC) para que o atendimento fosse prestado. Apesar de estar estável, a menina precisará passar por uma cirurgia para a retirada do projétil, que ficou alojado em seu corpo.

O autor dis disparos foi detido e autuado por tentativa de homicídio contra todos os ocupantes do veículo. Ele portava uma Beretta, arma de propriedade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, juntamente com três munições intactas. O caso está sendo investigado pela 12ª DP.