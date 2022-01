Homem armado é preso na área central de Brasília

Uma bereta calibre 635, com duas munições que estava em uma maleta no banco de trás de um veículo, foi apreendida. O homem foi preso e autuado em flagrante

Um homem, que estava com sua companheira no estacionamento superior da Rodoviária de Brasília, no centro da capital, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desta terça-feira (18).

Policias patrulhavam o estacionamento, quando viram um casal com uma criança em atitude suspeita. Feita a abordagem, uma porção de substância entorpecente e uma chave de carro foram encontradas no bolso do homem.

No momento que os policiais começariam a busca veicular, o abordado, muito nervoso, confessou ter uma arma no interior do carro.

Uma bereta calibre 635 com duas munições que estava em uma maleta no banco detrás do veículo, foi apreendida. O homem foi preso e autuado em flagrante na 5º Delegacia.