Homem ameaça jogar bomba no Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília

Policiais militares foram mobilizados na tarde desta quinta-feira (22/5) após uma ameaça de bomba no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em Brasília. De acordo com as primeiras informações, um homem suspeito de portar explosivos estaria acompanhado por duas crianças e uma mulher.

Relatos iniciais indicam que o suspeito teria detonado um artefato em um gramado próximo à sede do ministério, o que acionou o protocolo de segurança e levou ao isolamento da área. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil também foram acionadas e estão no local. A situação segue em andamento e as autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a identidade do suspeito ou a motivação do ato.

O Ministério do Desenvolvimento Social ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.