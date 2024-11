Hmib completa 58 anos com homenagens a servidores

Nesta sexta-feira (22), o Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib) celebrou o 58º ano de existência. “É uma emoção imensa estar aqui. Às vezes não é fácil, mas quando fazemos o trabalho com amor, tudo dá certo”, disse a técnica de enfermagem Rejane Costa, que atua no local a mais de 40 anos.

Os parabéns à unidade foram marcados por homenagens a servidores que, há anos, investem no bem-estar de pacientes da rede pública. São cerca de 1,6 mil profissionais apenas no Hmib. “Somos muito mais do que um hospital. É uma casa de esperança, acolhimento e cuidado. Aqui, vidas começam, famílias se formam e sonhos se renovam”, afirmou a diretora da unidade, Marina de Araújo.

Referência

Durante a comemoração, a diretora destacou ainda avanços tecnológicos, de infraestrutura e de técnicas de atendimento realizados no hospital. Somente entre janeiro e setembro de 2024, foram mais de dois mil partos, 78 mil consultas de pediatria e 77,7 mil exames.

Com 160 leitos de enfermaria e 56 de unidades de Terapia Intensiva (UTIs) – sendo 12 clínico-cirúrgicos, 30 neonatais e 14 pediátricos -, o hospital é referência à população do Distrito Federal e de estados próximos, especialmente em procedimentos de alta complexidade. A unidade é a única da região Centro-Oeste a realizar cirurgias intrauterinas, por exemplo.

“O Hmib é uma referência no cuidado da mãe e do bebê, sobretudo em situações de alta complexidade. Por isso, é tão importante comemorar seus 58 anos de existência”, ressalta a secretária-adjunta de Gestão em Saúde da Secretaria de Saúde (SES-DF), Nelma Louzeiro, presente na solenidade de aniversário. Também compareceram as deputadas distritais Dayse Amarílio e Paula Belmonte.

Histórico

O então “Hospital da L2 Sul” foi fundado em 22 de novembro de 1966, iniciando os atendimentos à população em 2 de janeiro do ano seguinte, com uma área total de 5.325 metros quadrados e uma equipe de diversas especialidades: cirurgia geral, oftalmologia, odontologia e otorrinolaringologia. Em 1970, houve a primeira expansão, duplicando sua área física.

Em 1979, fruto do Plano de Assistência à Saúde, a unidade foi batizada de Hospital Regional da Asa Sul (Hras). À época, contava com 270 leitos, sendo um hospital de assistência geral, mas que se destacava no atendimento materno-infantil – vocação oficializada em 1987.

O nome “Hospital Materno Infantil de Brasília”, contudo, só veio em 8 de novembro de 1996. A nomenclatura “Hras” voltou a ser utilizada em 2001, porém a denominação Hmib se manteve popular e retornou em 14 de fevereiro de 2012.

*Com informações da Agência Brasília