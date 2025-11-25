Hmib comemora 59 anos como referência pediátrica no DF

Para comemorar seus 59 anos, o Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) preparou uma programação especial, reunindo homenagens, apresentações artísticas e atividades culturais. A unidade, que integra a rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), chega ao aniversário consolidada como referência no atendimento a gestantes, bebês e famílias do DF e do Entorno. Entre as atrações, destaque para a presença da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, que levou música ao público e aos profissionais da instituição, celebrando quase seis décadas de história dedicadas ao cuidado materno e infantil.



A secretária-executiva de Assistência à Saúde da SES-DF, Edna Marques, parabenizou os servidores e destacou a relevância da unidade para os pacientes. “Nossa função, como profissionais da saúde, é cuidar. Hoje, celebramos a vida e as pessoas que constituem este hospital, tanto as que cuidam quanto as que são cuidadas.”

Referência

O Hmib possui a maior unidade de terapia intensiva neonatal (Utin) da rede pública, com 56 leitos reconhecidos pelo Ministério da Saúde. A unidade é referência no atendimento de prematuridade extrema, malformação e cardiopatia neonatais, além de recém-nascidos com necessidade de intervenção cirúrgica imediata. “Este hospital é parte fundamental do DF. Trabalhamos para que aquele bebê frágil chegue à fase adulta da melhor forma. Temos um papel fundamental no início da vida humana”, declarou a diretora do Hmib, Marina Silveira.

Em 2024, segundo dados do InfoSaúde DF, ocorreram mais de 2,4 mil nascimentos na unidade. Desses, 79% foram de gestantes do DF e 21% de outras localidades. Neste ano, até o momento, foram mais de mil partos, sendo 79,4% de grávidas do DF e 20,6% de mulheres provenientes de estados como Minas Gerais e Goiás.

Também estiveram na celebração os deputados distritais Jorge Vianna e Deyse Amarillo; a representante da senadora Damares Alves, Katia Mota; e o diretor-presidente do Hemocentro, Osnei Okumoto.

Com informações da Agência Brasília

