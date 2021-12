Guará recebe Festival Hackacity

Uma maratona de ações como palestras, oficinas e ações culturais abertas à comunidade e realizadas em diversos pontos da cidade

Com realização do Codese-DF, fomento da Secretaria de Estado de Turismo do DF e apoio da Administração Regional do Guará e do Sebrae-DF, será realizado, no dia 4 de dezembro, o “Festival Hackacity Guará – Mutirão Cidade Inteligente”, uma maratona de ações como palestras, oficinas e ações culturais abertas à comunidade e realizadas em diversos pontos da cidade.

“Vamos “hackear” a cidade do Guará com atividades espalhadas em todos os cantos: de auditórios, bares, restaurantes, escolas, praças e outros locais inusitados de forma presencial e/ou virtual. Tendo os cidadãos no meio de tudo isto, durante a sua vivência neste dia, podendo escolher que tipo de conhecimento/informação quer receber ou ter acesso, dando visibilidade para a cidade do Guará como uma cidade inovadora”, destaca a idealizadora e coordenadora do HackacityGuará, Cristiane Pereira.

A abertura do evento acontecerá às 9h, na Administração do Guará, e, além da coordenadora do projeto, contará com a participação da diretora da Escola Técnica do Guará, Gisele Rejane Souza Calovi; do deputado distrital Leandro Grass; do presidente do Codese-DF, Leonardo Ávila; da administradora do Guará, Luciane Quintana, da secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça e do Superintendente do Sebrae DF, Valdir de Oliveira. Também participarão do painel de abertura a representante da sociedade civil, Juliana Krause, e o representante do empreendedorismo local, Hugo Garcia (Thais Imobiliária).

Serão mais de 20 atividades abertas à comunidade que se estenderão ao longo de todo o dia, em diferentes pontos da cidade, seguindo todos os protocolos vigentes de prevenção à covid-19. Confira a programação:

Cultura, empreendedorismo e turismo

Além das rodas de conversa e palestras temáticas, o Festival Hackacity Guará vai promover outras outras intervenções culturais e empreendedoras pela cidade. Serão diversas atividades e atrações entre shows, oficinas e feiras. Confira as atrações:

● 8h (Administração do guará): Pocket show com Diego Leon

● 9h às 11h (Horta Comunitária do Guará): Oficina de brinquedos e recicláveis

● 10h (Espaço Multiplicidade): Oficina Criação, Direção e Produção de Vídeo Clip.

● 10h às 16h (Praça da QE 19):

● 10h (Skateparque do Cave): Oficina de Skate com o Submundo Guará

● 14h (Ateliê Lola – QE 30 conjunto F casa 59): Oficina de Desenho Cidade Inteligente para Crianças

● 16h (Casa da Cultura do Guará): Roda de Conversa “Brazilian Blues Band, 27 anos de Música Independente”

● 18h (Casa da Cultura): Mulherau Flash Mob – Por vivências e práticas feministas nas cidades inteligente

● 20h (Casa da Cultura do Guará): Show com a Brazilian Blues Band

Também durante a programação do festival, no dia 04/12 o projeto “Hackacity Guará – Mutirão cidade inteligente” ocorrerá o lançamento da websérie que destaca todas as potencialidades da cidade como rota turística no Distrito Federal no canal do Projeto no Youtube . A série é um retrato do Guará, desde a sua criação até os dias de hoje, que revela a evolução da cidade e suas características tradicionais.

No canal também serão disponibilizados, posteriormente, vídeos de todas as atividades do Festival. A previsão é que a série de conteúdos esteja no ar até o dia 08/12.