Guará recebe Copa Centro-Oeste de BMX Race neste fim de semana com mais de 100 atletas

A cidade do Guará sediará, neste sábado (28) e domingo (29), a Copa Centro-Oeste de BMX Race, que marca a terceira etapa do Circuito BMX do Guará 2025. A competição reunirá cerca de 100 atletas, de 23 categorias, com idades entre 2 e 50 anos, em provas que pontuam para o ranking nacional na categoria C3, uma das principais da modalidade.

image

Para garantir as melhores condições de disputa e recepção do público, equipes da Administração Regional do Guará realizaram serviços de pintura, roçagem, limpeza e manutenção da iluminação na pista. As intervenções foram feitas com o objetivo de proporcionar mais conforto, segurança e qualidade para atletas, torcedores e organizadores.

“O Guará tem tradição no esporte e estamos trabalhando para fortalecer ainda mais essa vocação. A Copa movimenta a cidade e atrai visitantes de vários estados. Queremos tornar o Guará referência em esporte e qualidade de vida”, afirmou o administrador regional em exercício, José Manoel Neto.

As provas ocorrerão na Pista de BMX do Guará, das 9h às 14h, com entrada gratuita. Os participantes devem utilizar equipamentos de segurança obrigatórios, como capacetes, joelheiras, cotoveleiras, caneleiras, luvas e protetores bucais, exigidos pela modalidade BMX, que surgiu entre as décadas de 1960 e 1970, na Califórnia (EUA).

A Copa Centro-Oeste de BMX Race vem se consolidando como um dos principais eventos esportivos da região, reunindo famílias, entusiastas e profissionais da área. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online, disponível [neste link].